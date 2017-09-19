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Эксперт подвел итоги выступления сборной России на Евробаскете-2017
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    Эксперт подвел итоги выступления сборной России на Евробаскете-2017

    8:41  19 Сентября 2017
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    Эксперт подвел итоги выступления сборной России на Евробаскете-2017

    Москва, 19 сентября. Четвертое место на прошедшем в Стамбуле Евробаскете-2017 для сборной России — большая победа. Таким мнением поделился агент защитника сборной Алексея Шведа Обрад Фимич.

    По его словам, было видно, что баскетболисты бьются в каждом матче, поэтому Сергея Базаревича можно только похвалить за отличную работу, пишут «Известия»

    «Впервые за последние пять лет в сборной России появилась командная «химия». Яркий турнир провел Алексей Швед, который еще раз доказал свой высокий класс. Возможно, сказалось отсутствие еще одного яркого лидера», — отметил представитель игрока.

    Фимич полагает, что, если на следующем большом турнире в сборной России соберется тот же состав, и к команде подключится защитник «Зенита» Сергей Карасев, то сборная может добиться больших результатов.

    Эксперт также отметил, что проблема заключается в том, что многие игроки в своих клубах больше времени проводят на скамейке запасных, а не на паркете.

    «Надеюсь, после такого успешного чемпионата ситуация изменится», — подытожил он. 

    Напомним, в матче за третье место сборная России уступила Испании и заняла четвертое место на ЧЕ-2017. 

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    Автор: Дана Балан
    #баскетбол #швед #евробаскет-2017
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