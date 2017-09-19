Эксперт подвел итоги выступления сборной России на Евробаскете-2017

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Москва, 19 сентября. Четвертое место на прошедшем в Стамбуле Евробаскете-2017 для сборной России — большая победа. Таким мнением поделился агент защитника сборной Алексея Шведа Обрад Фимич.

По его словам, было видно, что баскетболисты бьются в каждом матче, поэтому Сергея Базаревича можно только похвалить за отличную работу, пишут «Известия».

«Впервые за последние пять лет в сборной России появилась командная «химия». Яркий турнир провел Алексей Швед, который еще раз доказал свой высокий класс. Возможно, сказалось отсутствие еще одного яркого лидера», — отметил представитель игрока.

Фимич полагает, что, если на следующем большом турнире в сборной России соберется тот же состав, и к команде подключится защитник «Зенита» Сергей Карасев, то сборная может добиться больших результатов.

.@baloncestofeb ???????? overcame @russiabasket ???????? 93-85 to win bronze and send retiring captain Juan Carlos Navarro off in style. #EuroBasket2017 pic.twitter.com/GuDJVS194k — FIBA (@FIBA) September 17, 2017

Эксперт также отметил, что проблема заключается в том, что многие игроки в своих клубах больше времени проводят на скамейке запасных, а не на паркете.

«Надеюсь, после такого успешного чемпионата ситуация изменится», — подытожил он.

Напомним, в матче за третье место сборная России уступила Испании и заняла четвертое место на ЧЕ-2017.