Трамп начал речь в ООН с рассказа о потенциале своего небоскреба

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Нью-Йорк, 19 сентября. Президент США Дональд Трамп начал свою первую речь в Организации объединенных наций с упоминания своего небоскреба Trump Tower, который расположен совсем близко — всего в нескольких кварталах от штаб-квартиры ООН.

Поблагодарив публику, Трамп перешел к рассказу о «потенциале», который он увидел при строительстве небоскреба, расположенного в нескольких сотнях метров от здания ООН.

«Если быть откровенным с вами, я видел по-настоящему большой потенциал прямо за углом, и именно из-за штаб-квартиры ООН здесь проект оказался настолько успешным», — передает RT слова Трампа.

Далее Трамп поблагодарил посла США в ООН Никки Хейли за ее вклад в политику Вашингтона в Организации объединенных наций.