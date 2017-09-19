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Стало известно, когда появится гибридный Range Rover
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    Стало известно, когда появится гибридный Range Rover

    8:26  19 Сентября 2017
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    Стало известно, когда появится гибридный Range Rover

    Москва, 19 сентября. Range Rover и Range Rover Sport будут оснащены бензиновым 2-литровым двигателем и электромотором.

    Как пишут западные СМИ, компания Jaguar Land Rover намерена до конца 2017 года показать свою первую гибридную модель.

    Отмечается, что автомобили будут оснащены бензиновым 2-литровым двигателем и электромотором. Машину оборудуют автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Уточняется, что батареи производитель разместит под полом багажника.

    Ранее сообщалось, что Range Rover Velar для России получит новый двигатель. 

    Стало известно, когда появится гибридный Range Rover

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    Автор: Алия Садыкова
    #range rover
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