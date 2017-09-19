Стало известно, когда появится гибридный Range Rover
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Москва, 19 сентября. Range Rover и Range Rover Sport будут оснащены бензиновым 2-литровым двигателем и электромотором.
Как пишут западные СМИ, компания Jaguar Land Rover намерена до конца 2017 года показать свою первую гибридную модель.
Отмечается, что автомобили будут оснащены бензиновым 2-литровым двигателем и электромотором. Машину оборудуют автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Уточняется, что батареи производитель разместит под полом багажника.
Ранее сообщалось, что Range Rover Velar для России получит новый двигатель.