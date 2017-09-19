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Видео разгула урагана «Мария» появилось в Сети
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    Видео разгула урагана «Мария» появилось в Сети

    8:37  19 Сентября 2017
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    Видео разгула урагана «Мария» появилось в Сети

    Майами, 19 сентября. Пользователи социальных сетей публикуют видео разрушений, которые нанес ураган «Мария». Стихии была присвоена максимальная пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.

    Ураган «Мария» в понедельник вечером обрушился на островное государство Доминика в Карибском море. 

     

     

    Footage from our sister island in the Caribbean community earlier today. Praying for them as catagory 5 #hurricane #Maria passes over them. #Vibranceofthecaribbean #islandife

    A post shared by ????????Vibrance of the caribbean???????? (@vibranceofthecaribbean) on

    Согласно информации метеорологов, «Мария» находится в 70 км к северу от французского острова Мартиника и движется в северо-западном направлении со скоростью 4,0 м/с. Максимальная скорость ветра урагана возросла с 59,7 м/с до 71,5 м/с.

    Ранее сообщалось, что ураган «Мария» снес крышу и затопил дом премьер-министра Доминики.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #стихия #ураган мария
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