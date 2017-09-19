Видео разгула урагана «Мария» появилось в Сети

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Майами, 19 сентября. Пользователи социальных сетей публикуют видео разрушений, которые нанес ураган «Мария». Стихии была присвоена максимальная пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.

Ураган «Мария» в понедельник вечером обрушился на островное государство Доминика в Карибском море.

Footage from our sister island in the Caribbean community earlier today. Praying for them as catagory 5 #hurricane #Maria passes over them. #Vibranceofthecaribbean #islandife A post shared by ????????Vibrance of the caribbean???????? (@vibranceofthecaribbean) on Sep 18, 2017 at 6:46pm PDT

Согласно информации метеорологов, «Мария» находится в 70 км к северу от французского острова Мартиника и движется в северо-западном направлении со скоростью 4,0 м/с. Максимальная скорость ветра урагана возросла с 59,7 м/с до 71,5 м/с.

Ранее сообщалось, что ураган «Мария» снес крышу и затопил дом премьер-министра Доминики.