Видео разгула урагана «Мария» появилось в Сети
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Майами, 19 сентября. Пользователи социальных сетей публикуют видео разрушений, которые нанес ураган «Мария». Стихии была присвоена максимальная пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.
Ураган «Мария» в понедельник вечером обрушился на островное государство Доминика в Карибском море.
Согласно информации метеорологов, «Мария» находится в 70 км к северу от французского острова Мартиника и движется в северо-западном направлении со скоростью 4,0 м/с. Максимальная скорость ветра урагана возросла с 59,7 м/с до 71,5 м/с.
Ранее сообщалось, что ураган «Мария» снес крышу и затопил дом премьер-министра Доминики.