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Создатель криптовалюты предрек скорую смерть Visa из-за технологии блокчейн
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    Создатель криптовалюты предрек скорую смерть Visa из-за технологии блокчейн

    8:23  19 Сентября 2017
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    Создатель криптовалюты предрек скорую смерть Visa из-за технологии блокчейн

    Москва, 19 сентября. Создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин предрек Visa плачевное будущее из-за развития технологии блокчейн. Об этом пишет издание Business Insider.

    Основатель биткоина заявил, что блокчейн в скором времени может не только захватить существенную долю рынка у таких финансовых монстров, как Visa, но и также вытеснить их.

    По словам Бутерина, на сегодняшний день основной целью для тех, кто занимается криптовалютным рынком, является обеспечение безопасности технологии блокчейн.

    Создатель криптовалюты предрек скорую смерть Visa из-за технологии блокчейн

    Только после решения данной задачи рисунок международного финансового рынка кардинально изменится, подчеркнул он.

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    Автор: Дана Балан
    #криптовалюта #биткоин #visa #блокчейн
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