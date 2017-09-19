Создатель криптовалюты предрек скорую смерть Visa из-за технологии блокчейн

В Избранное

Москва, 19 сентября. Создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин предрек Visa плачевное будущее из-за развития технологии блокчейн. Об этом пишет издание Business Insider.

Основатель биткоина заявил, что блокчейн в скором времени может не только захватить существенную долю рынка у таких финансовых монстров, как Visa, но и также вытеснить их.

Ethereum creator: Blockchain tech could steal business from Visa in a 'couple of years' https://t.co/wkIgFU7MFX pic.twitter.com/b61Y6AttHe — Business Insider (@businessinsider) September 18, 2017

По словам Бутерина, на сегодняшний день основной целью для тех, кто занимается криптовалютным рынком, является обеспечение безопасности технологии блокчейн.

Только после решения данной задачи рисунок международного финансового рынка кардинально изменится, подчеркнул он.