Лавров отказался от поездки в Киев на заседание ОЧЭС

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Москва, 19 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не поедет на заседание Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества, которое пройдет в Киеве.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на источники в дипломатических кругах РФ, глава ведомства не поедет на мероприятие, запланированное на ноябрь 2017 года. Отмечается, что вместо Лаврова в Киев отправят кого-нибудь другого.

Как отметил руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, Украина может в текущем году воспользоваться своим председательством в ОЧЭС. По его мнению, Киев постарается политизировать работу этой организации.

Напомним, главенство в ОЧЭС перешло к Украине от Турции 29 июня 2017 года в ходе очередного заседания СМИД.