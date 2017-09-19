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Лавров отказался от поездки в Киев на заседание ОЧЭС
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    Лавров отказался от поездки в Киев на заседание ОЧЭС

    8:11  19 Сентября 2017
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    Лавров отказался от поездки в Киев на заседание ОЧЭС

    Москва, 19 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не поедет на заседание Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества, которое пройдет в Киеве.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на источники в дипломатических кругах РФ, глава ведомства не поедет на мероприятие, запланированное на ноябрь 2017 года. Отмечается, что вместо Лаврова в Киев отправят кого-нибудь другого.

    Как отметил руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, Украина может в текущем году воспользоваться своим председательством в ОЧЭС. По его мнению, Киев постарается политизировать работу этой организации.

    Напомним, главенство в ОЧЭС перешло к Украине от Турции 29 июня 2017 года в ходе очередного заседания СМИД.

    Лавров отказался от поездки в Киев на заседание ОЧЭС

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    Автор: Алия Садыкова
    #украина #лавров #мид
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