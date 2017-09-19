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Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
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    Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США

    8:29  19 Сентября 2017
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    Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США

    Вашингтон, 19 сентября. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что «не исключает» возможности оспорить результаты прошлогодних президентских выборов. Впрочем, ей пришлось признать, что в Соединенных Штатах не существует законного механизма для такой операции.

    «Нет, я не стала бы это исключать, — ответила Клинтон на вопросы журналистов, признав, что такой шаг был бы «совершенно беспрецедентным» в американской истории. — Но я не думаю, что существует механизм для этого. Есть исследователи, академики, которые утверждают, что такой механизм есть, но я не думаю, что их позиция вполне обоснована».

    Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США

    Как отмечает «Подмосковье 360°», Клинтон проиграла Трампу по количеству голосов выборщиков, однако за нее проголосовало большее количество простых американцев. Экс-кандидат в президенты сослалась на отмену результатов президентских выборов в Кении, где Верховный суд отменил победу одного из кандидатов из-за «множественных неясностей». По ее словам, выборы в Кении организовывала компания Cambridge Analytica — которая якобы работала в ходе выборов на Трампа.

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    Автор: Валентин Меликов
    #клинтон
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