Дуров отреагировал на публикацию бывшего сотрудника компании ООО «Телеграф»

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Москва, 19 сентября. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал публикацию экс-сотрудника ООО «Телеграф» Антона Розенберга.

Как пишет газета «Ведомости», слова Розенберга не соответствует никакой действительности. Впрочем, Дуров не отрицает факт знакомства с заявителем.

Помимо этого, по словам Дурова, владельцем ООО «Телеграф» он не является, и эта фирма никоим образом не связана с мессенджером.

Напомним, ранее стало известно, что экс-директор особых направлений ООО «Телеграф» Антон Розенберг заявил о ссоре с братом Дурова — Николаем — и исковом заявлении к нему на 100 млн рублей за разглашение тайны компании.