Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Россия
Грипп сдает свои позиции в России
Общество
Дуров отреагировал на публикацию бывшего сотрудника компании ООО «Телеграф»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дуров отреагировал на публикацию бывшего сотрудника компании ООО «Телеграф»

    8:09  19 Сентября 2017
    1362

    Дуров отреагировал на публикацию бывшего сотрудника компании ООО «Телеграф»

    Москва, 19 сентября. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал публикацию экс-сотрудника ООО «Телеграф» Антона Розенберга.

    Как пишет газета «Ведомости», слова Розенберга не соответствует никакой действительности. Впрочем, Дуров не отрицает факт знакомства с заявителем.

    Помимо этого, по словам Дурова, владельцем ООО «Телеграф» он не является, и эта фирма никоим образом не связана с мессенджером.

    Дуров отреагировал на публикацию бывшего сотрудника компании ООО «Телеграф»

    Напомним, ранее стало известно, что экс-директор особых направлений ООО «Телеграф» Антон Розенберг заявил о ссоре с братом Дурова — Николаем — и исковом заявлении к нему на 100 млн рублей за разглашение тайны компании.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #иск #вконтакте #дуров #telegram
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 25591

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19231

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7924

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6858

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9782
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        6:03   19 Сентября 2017
        326
        Литва пожаловалась в ООН на учения «Запад-2017»

        Литва пожаловалась в ООН на учения «Запад-2017»

        21:48   18 Сентября 2017
        9444
        Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

        Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

        17:29   18 Сентября 2017
        11289
        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26   18 Сентября 2017
        25591