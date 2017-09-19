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Правительство РФ поддержало онлайн-продажу лекарств
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    Правительство РФ поддержало онлайн-продажу лекарств

    8:08  19 Сентября 2017
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    Правительство РФ поддержало онлайн-продажу лекарств

    Москва, 19 сентября. В правительстве РФ поддержали законопроект министерства здравоохранения, который легализирует дистанционную продажу лекарств. Предполагается, что приобретать препараты в Интернете можно будет с января 2018 года.

    Инициатива Минздрава была одобрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщает газета «Известия». Жители России смогут приобретать в интернет-аптеках только те лекарства, которые выдаются без рецепта.

    Для того, чтобы аптекам осуществлять дистанционную продажу, им будет нужно переоформить лицензию, получив разрешение на фармацевтическую деятельность. Кроме этого, за нарушение торговли в Сети предполагаются штрафы: от 1,5 до 3 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 30 тысяч рублей для компаний.

    Правительство РФ поддержало онлайн-продажу лекарств

    Законопроект прорабатывался в министерстве здравоохранения несколько лет, и после рассмотрения на заседании правительства РФ он поступит в Госдуму.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #минздрав #лекарства
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