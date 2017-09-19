ФБР прослушивало бывшего главу штаба Трампа до и после выборов

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Вашингтон, 19 сентября. Федеральное бюро расследований в Соединенных Штатах Америки до и после президентских выборов в стране вело прослушку экс- руководителя избирательного штаба Дональда Трампа — Пола Манафорта.

Как передает CNN, действия проводились на основании санкции суда и закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки. Спецслужбы прослушивали все встречи политика, а также телефонные переговоры.

Уточняется, что ФБР начало следить за Манафортом с 2014 года. Это совпадает с началом расследования деятельности консалтинговых фирм, оказывавших услуги одной из украинских политических партий.

Часть материалов прослушки в 2017 году была передана команде спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует якобы существующие факты вмешательства Москвы в американские выборы.