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ФБР прослушивало бывшего главу штаба Трампа до и после выборов
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    ФБР прослушивало бывшего главу штаба Трампа до и после выборов

    7:59  19 Сентября 2017
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    ФБР прослушивало бывшего главу штаба Трампа до и после выборов

    Вашингтон, 19 сентября. Федеральное бюро расследований в Соединенных Штатах Америки до и после президентских выборов в стране вело прослушку экс- руководителя избирательного штаба Дональда Трампа — Пола Манафорта.

    Как передает CNN, действия проводились на основании санкции суда и закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки. Спецслужбы прослушивали все встречи политика, а также телефонные переговоры.

    Уточняется, что ФБР начало следить за Манафортом с 2014 года. Это совпадает с началом расследования деятельности консалтинговых фирм, оказывавших услуги одной из украинских политических партий.

    Часть материалов прослушки в 2017 году была передана команде спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует якобы существующие факты вмешательства Москвы в американские выборы. 

    ФБР прослушивало бывшего главу штаба Трампа до и после выборов

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    Автор: Алия Садыкова
    #дональд трамп #пол манафорт
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