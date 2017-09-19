Связанный с ИГИЛ боевик готовил покушение на президента Индонезии
Джакарта, 19 сентября. Член индонезийской экстремистской группировки планировал нападение на президента страны Джоко Видодо, сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Об этом во вторник пишет Strait Times.
По данным издания, у 31-летнего террориста изъяли пять «коктейлей Молотова», холодное оружие, пистолет для страйкбола и записку с экстремистскими призывами.
Злоумышленника задержали в воздушной гавани города Чиребон в Западной Яве в минувший понедельник, 18 сентября.
Президент Индонезии прибыл в эту провинцию, чтобы участвовать в культурном событии.
Как отмечает газета, задержанный является членом группировки Jemaah Ansharut Daulah, которая связана с «Исламским государством»* (запрещена в России).
* Организация запрещена на территории РФ.