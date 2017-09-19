Связанный с ИГИЛ боевик готовил покушение на президента Индонезии

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Джакарта, 19 сентября. Член индонезийской экстремистской группировки планировал нападение на президента страны Джоко Видодо, сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Об этом во вторник пишет Strait Times.

По данным издания, у 31-летнего террориста изъяли пять «коктейлей Молотова», холодное оружие, пистолет для страйкбола и записку с экстремистскими призывами.

Злоумышленника задержали в воздушной гавани города Чиребон в Западной Яве в минувший понедельник, 18 сентября.

Президент Индонезии прибыл в эту провинцию, чтобы участвовать в культурном событии.

Как отмечает газета, задержанный является членом группировки Jemaah Ansharut Daulah, которая связана с «Исламским государством»* (запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.