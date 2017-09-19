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Ураган «Мария» снес крышу и затопил дом премьер-министра Доминики
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    Ураган «Мария» снес крышу и затопил дом премьер-министра Доминики

    7:45  19 Сентября 2017
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    Ураган «Мария» снес крышу и затопил дом премьер-министра Доминики

    Москва, 19 сентября. Ураган «Мария», который в понедельник вечером обрушился на островное государство Доминика в Карибском море, нанес серьезный ущерб дому премьер-министра Рузвельта Скеррита.

    Как написал сам политик в Facebook, улетела крыша его дома. Он также уточнил, что находится «в полной власти урагана». По его словам, дом заливала вода.

    Позже Скеррит рассказал, что его спасли, и он не пострадал.

    Напомним, тропический шторм «Мария» сформировался в Атлантике в минувшие выходные. Всего за сутки он усилился до урагана.

    Ураган «Мария» снес крышу и затопил дом премьер-министра Доминики

     

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    Автор: Алия Садыкова
    #ураган #мария #доминика
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