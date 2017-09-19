Эксперт призывал не списывать Слуцкого со счетов в «Халле»

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Москва, 19 сентября. После восьми туров во втором английском дивизионе — Чемпионшипе — в копилке команды Леонида Слуцкого «Халл Сити» всего две победы. Шандор Варга, который подыскивал российскому специалисту работу за рубежом, считает, что нет необходимости критиковать Слуцкого.

«Двенадцать команд Чемпионшипа ставят перед собой задачу выйти в премьер-лигу. Попадание в элиту дает клубам огромные деньги от продажи прав на ТВ-трансляции и, конечно, престиж», — напомнил он, отметив, что именно по этим причинам конкуренция между клубами зашкаливает.

Он также считает, что второй после АПЛ дивизион можно включить в топ-5 сильнейших лиг мира.

По мнению специалиста, относительно Слуцкого пока рано делать какие-то выводы, поскольку прошло мало времени, пишут «Известия».

Варга добавил, что у российского тренера налажен контакт с игроками и боссами клуба, последние довольны его работой.