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Конгрессмены запретили использовать продукцию «Лаборатории Касперского» в США
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    Конгрессмены запретили использовать продукцию «Лаборатории Касперского» в США

    7:43  19 Сентября 2017
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    Конгресс США запретил использовать продукцию «Лаборатории Касперского»

    Вашингтон, 19 сентября. Федеральным ведомствам США запретили использовать программное обеспечение российской компании «Лаборатория Касперского». Автором идеи выступила сенатор-демократ Джин Шахин.

    Норма, запрещающая американским федеральным ведомствам использовать программное обеспечение компании «Лаборатория Касперского» была одобрена в сенате Конгресса США, сообщает ТАСС.

    Поправку включили в законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год. Таким образом, члены Конгресса законодательно закрепили решение Белого дома отказаться от продукции российской компании.

    Автором идеи стала сенатор-демократ Джин Шахин. Она считает, что запрет позволит ликвидировать «реальную уязвимость» в национальной безопасности США. Известно, что данное ограничение будет касаться как гражданских, так и военных ведомств.

    Конгресс США запретил использовать продукцию «Лаборатории Касперского»

    Ранее сообщалось, что Касперский готов предоставить для изучения властям США исходный код его программ. 

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #лаборатория касперского #конгресс
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