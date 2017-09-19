Конгрессмены запретили использовать продукцию «Лаборатории Касперского» в США
Вашингтон, 19 сентября. Федеральным ведомствам США запретили использовать программное обеспечение российской компании «Лаборатория Касперского». Автором идеи выступила сенатор-демократ Джин Шахин.
Норма, запрещающая американским федеральным ведомствам использовать программное обеспечение компании «Лаборатория Касперского» была одобрена в сенате Конгресса США, сообщает ТАСС.
Поправку включили в законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год. Таким образом, члены Конгресса законодательно закрепили решение Белого дома отказаться от продукции российской компании.
Автором идеи стала сенатор-демократ Джин Шахин. Она считает, что запрет позволит ликвидировать «реальную уязвимость» в национальной безопасности США. Известно, что данное ограничение будет касаться как гражданских, так и военных ведомств.
Ранее сообщалось, что Касперский готов предоставить для изучения властям США исходный код его программ.