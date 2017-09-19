Конгрессмены запретили использовать продукцию «Лаборатории Касперского» в США

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Вашингтон, 19 сентября. Федеральным ведомствам США запретили использовать программное обеспечение российской компании «Лаборатория Касперского». Автором идеи выступила сенатор-демократ Джин Шахин.

Норма, запрещающая американским федеральным ведомствам использовать программное обеспечение компании «Лаборатория Касперского» была одобрена в сенате Конгресса США, сообщает ТАСС.

Поправку включили в законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год. Таким образом, члены Конгресса законодательно закрепили решение Белого дома отказаться от продукции российской компании.

Автором идеи стала сенатор-демократ Джин Шахин. Она считает, что запрет позволит ликвидировать «реальную уязвимость» в национальной безопасности США. Известно, что данное ограничение будет касаться как гражданских, так и военных ведомств.

Ранее сообщалось, что Касперский готов предоставить для изучения властям США исходный код его программ.