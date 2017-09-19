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Ученые рассказали о странных погребальных ритуалах древних ирландцев
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    Ученые рассказали о странных погребальных ритуалах древних ирландцев

    7:31  19 Сентября 2017
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    Ученые рассказали о странных погребальных ритуалах древних ирландцев

    Дублин, 19 сентября. Ученые изучили погребальные ритуалы древних ирландцев. Научная статья экспертов опубликована в Leitrim Obeserver.

    Отмечается, что следы каменных инструментов были найдены на  останках древнего человека в Ирландии. Ученые уточняют, что речь идет о сухожилиях, а также крупных суставах.

    Изучив останки, специалисты пришли к выводу, что древние ирландцы устраивали обряд «деконструкции тела». Он проводился перед дальнейшим захоронением умершего. Предполагалось, что таинство укрепляет связь общины с его душой.

    Ученые подробно изучили кости человека из Карроукиле, найденные в 1911 году. Останки принадлежали человеку, жившему в 3500 и 2900 годах до нашей эры.

    Ученые рассказали о странных погребальных ритуалах древних ирландцев

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    Автор: Алия Садыкова
    #ритуал #ирландцы #погребение
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