«АвтоВАЗ» представит на автосалоне в Тольятти новую Lada 4х4 в камуфляже

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Тольятти, 19 сентября. Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» покажет на автосалоне MotorExpo в Тольятти обновленную модель Lada 4x4 в окраске «Камуфляж». Как отмечает в пресс-релизе компании, камуфляжная серия выпущена в рамках 40-летней годовщины создания одного из самых известных российских внедорожников.

Модель будет выпущена ограниченным тиражом к юбилею. На автосалоне MotorExpo-2017, который пройдет с 21 по 24 сентября, будут представлены также другие новинки от «АвтоВАЗа». Среди них — топовая модификация Lada Vesta Exclusive в уникальном окрасе «Карфаген», способная работать как на бензине, так и на природном газе Lada Vesta CNG и топовая Lada XRay Exclusive, получившая роскошную отделку салона.

«АвтоВАЗ» участвует в тольяттинском автосалоне вместе с такими звездами автомобильного рынка, как Aston Martin, Rolls Royce, Bentley, Cadillac и Ferrari.