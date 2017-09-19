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«АвтоВАЗ» представит на автосалоне в Тольятти новую Lada 4х4 в камуфляже
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    «АвтоВАЗ» представит на автосалоне в Тольятти новую Lada 4х4 в камуфляже

    7:48  19 Сентября 2017
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    «АвтоВАЗ» представит на автосалоне в Тольятти новую Lada 4х4 в камуфляже

    Тольятти, 19 сентября. Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» покажет на автосалоне MotorExpo в Тольятти обновленную модель Lada 4x4 в окраске «Камуфляж». Как отмечает в пресс-релизе компании, камуфляжная серия выпущена в рамках 40-летней годовщины создания одного из самых известных российских внедорожников.

    «АвтоВАЗ» представит на автосалоне в Тольятти новую Lada 4х4 в камуфляже

    Модель будет выпущена ограниченным тиражом к юбилею. На автосалоне MotorExpo-2017, который пройдет с 21 по 24 сентября, будут представлены также другие новинки от «АвтоВАЗа». Среди них — топовая модификация Lada Vesta Exclusive в уникальном окрасе «Карфаген», способная работать как на бензине, так и на природном газе Lada Vesta CNG и топовая Lada XRay Exclusive, получившая роскошную отделку салона.

    «АвтоВАЗ» участвует в тольяттинском автосалоне вместе с такими звездами автомобильного рынка, как Aston Martin, Rolls Royce, Bentley, Cadillac и Ferrari.

    «АвтоВАЗ» представит на автосалоне в Тольятти новую Lada 4х4 в камуфляже

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    Автор: Валентин Меликов
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