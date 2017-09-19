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Донбасс: обстрелом ВСУ уничтожена хозяйственная постройка в ЛНР
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    Донбасс: обстрелом ВСУ уничтожена хозяйственная постройка в ЛНР

    8:00  19 Сентября 2017
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    Донбасс: обстрелом ВСУ уничтожена хозяйственная постройка в ЛНР

    Луганск, 19 сентября. По данным командования ВС Луганской народной республики, в течение минувших суток украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ЛНР. Под огнем ВСУ оказался ряд населенных пунктов на территории республики.

    «За сутки силовики 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы АГС и СПГ, зенитные установки и стрелковое оружие», — сообщили в штабе министерства обороны ЛНР.

    Донбасс: обстрелом ВСУ уничтожена хозяйственная постройка в ЛНР

    Украинские снаряды падали в районах населенных пунктов Славяносербск, Фрунзе, Желобок, Сокольники, Калиновка, Донецкий и Пришиб. Как отметили в Луганске, в ходе вечернего обстрела 18 сентября под огнем ВСУ оказался населенный населенный пункт Новотошковское, где в результате обстрела сгорела деревянная хозяйственная постройка.

    Пострадавших среди мирных жителей и военных ЛНР нет.

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    Автор: Валентин Меликов
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