Донбасс: обстрелом ВСУ уничтожена хозяйственная постройка в ЛНР

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Луганск, 19 сентября. По данным командования ВС Луганской народной республики, в течение минувших суток украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ЛНР. Под огнем ВСУ оказался ряд населенных пунктов на территории республики.

«За сутки силовики 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы АГС и СПГ, зенитные установки и стрелковое оружие», — сообщили в штабе министерства обороны ЛНР.

Украинские снаряды падали в районах населенных пунктов Славяносербск, Фрунзе, Желобок, Сокольники, Калиновка, Донецкий и Пришиб. Как отметили в Луганске, в ходе вечернего обстрела 18 сентября под огнем ВСУ оказался населенный населенный пункт Новотошковское, где в результате обстрела сгорела деревянная хозяйственная постройка.

Пострадавших среди мирных жителей и военных ЛНР нет.