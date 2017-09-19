Назван топ-10 бюджетных городов России для осенних путешествий

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Москва, 19 сентября. Эксперты аналитического агентства «ТурСтат» составили перечень самых недорогих российских городов для путешествий этой осенью.

Лидерами рейтинга стали Алтайский край, Воронежская, а также Волгоградская области. В список 10 российских направлений включены Барнаул, Брянск, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Краснодар, Смоленск, Орел и Челябинск.

В указанных городах одни сутки российскому туристу обойдутся в 2-2,5 тысячи рублей, передает телеканал «360».

Как считают специалисты, до конца текущего года туризм по российским городам может увеличиться до 60 миллионов человек.

Отмечается, что причина кроется в проведении огромного количества гастрономических фестивалей, местных традиционных праздников, а также прочих культурных мероприятий.