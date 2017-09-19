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Москва, 19 сентября. Минприроды России предложило сделать вход в заповедники платным. Как пишет газета «Известия», регионы испытывают большие сложности с охраной существующих заповедников и созданием новых.

По мнению экспертов, проблема кроется в отсутствии законодательной базы, а также в бюрократизации.

В ведомстве отметили, чтобы организовать новый природный парк, надо собрать десятки документов. По мнению специалистов, поэтому в субъектах из намеченных 73 особо охраняемых территорий открыто только семь.

Минприроды России предлагает упростить процедуру создания таких зон, а также разрешить российским регионам взимать плату за их посещение с населения.