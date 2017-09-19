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Россия
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Минобороны России разъяснило пролет военных самолетов над Литвой
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    Минобороны России разъяснило пролет военных самолетов над Литвой

    7:26  19 Сентября 2017
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    Минобороны России разъяснило пролет военных самолетов над Литвой

    Москва, 19 сентября. Российские самолеты Ил-76 немного изменили курс в сторону воздушных границ Литвы с целью облететь грозовой фронт после разрешения диспетчера в Вильнюсе. Об этом во вторник заявили в Минобороны России.

    По данным ведомства, российский экипаж связался с диспетчером в Вильнюсе и попросил скорректировать курс, чтобы не попасть в грозой фронт.

    «После получения соответствующего разрешения самолеты кратковременно отклонились от маршрута и, облетев опасный участок, сразу вернулись на основной маршрут», — уточнили в Минобороны РФ.

    Минобороны России разъяснило пролет военных самолетов над Литвой

    Кроме того, в ведомстве добавили, что расценивают жалобы литовской стороны о якобы «умышленном нарушении российскими лайнерами воздушного пространства именно в рамках стратегического учения «Запад-2017» как политизированные».  

    Как сообщала Lenta.ru, накануне глава Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу на учения «Запад-2017». 

    Минобороны России разъяснило пролет военных самолетов над Литвой

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    Автор: Дана Балан
    #граница #литва #запад-2017 #ил-76
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