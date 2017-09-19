Минобороны России разъяснило пролет военных самолетов над Литвой

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Москва, 19 сентября. Российские самолеты Ил-76 немного изменили курс в сторону воздушных границ Литвы с целью облететь грозовой фронт после разрешения диспетчера в Вильнюсе. Об этом во вторник заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, российский экипаж связался с диспетчером в Вильнюсе и попросил скорректировать курс, чтобы не попасть в грозой фронт.

«После получения соответствующего разрешения самолеты кратковременно отклонились от маршрута и, облетев опасный участок, сразу вернулись на основной маршрут», — уточнили в Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве добавили, что расценивают жалобы литовской стороны о якобы «умышленном нарушении российскими лайнерами воздушного пространства именно в рамках стратегического учения «Запад-2017» как политизированные».

Как сообщала Lenta.ru, накануне глава Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу на учения «Запад-2017».