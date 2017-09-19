Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Россия
Минздрав планирует обучить оказанию первой помощи четверть россиян
Россия
Минздрав планирует обучить оказанию первой помощи четверть россиян
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минздрав планирует обучить оказанию первой помощи четверть россиян

    7:11  19 Сентября 2017
    31

    Минздрав планирует обучить оказанию первой помощи четверть россиян

    Москва, 19 сентября. Минздрав России приводит систему оказания первой помощи к единообразию.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на Центральное НИИ организации и информатизации здравоохранения, стандартизация в первую очередь коснется разработки программ инструкторов. Отмечается, что в течение нескольких лет ведомство планирует обучить 25% россиян.

    Также систему оказания первой помощи унифицируют. Сейчас формируется нормативно-правовая база. После этого появится единый курс подготовки по оказанию ПМП. При этом приоритет в обучении будет отдаваться тем, кто не имеет специальных медицинских знаний. 

    Минздрав планирует обучить оказанию первой помощи четверть россиян

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алия Садыкова
    #минздрав
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 2095

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19181

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7918

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6826

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9769
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        6:03   19 Сентября 2017
        227
        Литва пожаловалась в ООН на учения «Запад-2017»

        Литва пожаловалась в ООН на учения «Запад-2017»

        21:48   18 Сентября 2017
        687
        Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

        Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

        17:29   18 Сентября 2017
        1021
        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26   18 Сентября 2017
        2095