Минздрав планирует обучить оказанию первой помощи четверть россиян

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Москва, 19 сентября. Минздрав России приводит систему оказания первой помощи к единообразию.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на Центральное НИИ организации и информатизации здравоохранения, стандартизация в первую очередь коснется разработки программ инструкторов. Отмечается, что в течение нескольких лет ведомство планирует обучить 25% россиян.

Также систему оказания первой помощи унифицируют. Сейчас формируется нормативно-правовая база. После этого появится единый курс подготовки по оказанию ПМП. При этом приоритет в обучении будет отдаваться тем, кто не имеет специальных медицинских знаний.