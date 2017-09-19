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Ученые NASA опровергли вероятное столкновение Земли с Нибиру в сентябре
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    Ученые NASA опровергли вероятное столкновение Земли с Нибиру в сентябре

    7:00  19 Сентября 2017
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    Ученые NASA опровергли вероятное столкновение Земли с Нибиру в сентябре

    Москва, 19 сентября. Ученые NASA заявили, что Земля не столкнется с планетой Нибиру 23 сентября, как сообщалось ранее.

    Как пишет The Sun, траектория движения планеты Нибиру изменилась и не соответствует более ранним исследованиям.

    Ученые NASA ранее опровергали факт существования таинственной планеты возле Солнечной системы, однако потом они рассказали, что она существует. Специалисты американского космического ведомства уверены, что планета не представляет никакой угрозы для Земли.

    Эксперты NASA уверены, что ближайшие 100 лет Земля не столкнется с угрозами из космоса. Они также предположили, что Земля может столкнуться с Нибиру не ранее, чем через две тысячи лет.

    Ученые NASA опровергли вероятное столкновение Земли с Нибиру в сентябре

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    Автор: Алия Садыкова
    #nasa
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