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Аэропорт Панамы отменил сотни рейсов из-за отключения электричества
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    Аэропорт Панамы отменил сотни рейсов из-за отключения электричества

    7:09  19 Сентября 2017
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    Аэропорт Панамы отменил сотни рейсов из-за отключения электричества

    Панама, 19 сентября. Отключение электричества парализовало на несколько часов работу международного аэропорта «Токумен», который расположен вблизи столицы Панамы. Было отменено более 140 рейсов.

    Об инциденте сообщила авиакомпания республики Copa Airlines, пишет ТАСС. По словам представителей перевозчика, продолжительное отключение электроэнергии стало причиной отмены более сотни рейсов. Работа терминала нормализовалась только вечером.

    Представители воздушной гавани, в свою очередь, оставили сообщение на странице в Twitter.

    «Мы координируем усилия и работаем вместе с авиакомпаниями над переносом рейсов», — написали они. Кроме этого, в аэропорту отметили, что работы по строительству электроподстанции, которая будет обеспечивать воздушную гавань энергией, уже ведутся. Инвестиции в проект составляют $30 млн.

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    Автор: Алексей Громов
    #происшествие #аэропорт #панама
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