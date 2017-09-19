Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Россия
Грипп сдает свои позиции в России
Общество
«Прямая линия» с генпрокурором стала новым инструментом защиты бизнеса в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Прямая линия» с генпрокурором стала новым инструментом защиты бизнеса в России

    7:26  19 Сентября 2017
    50

    «Прямая линия» с генпрокурором стала новым инструментом защиты бизнеса в России

    Москва, 19 сентября. За первые 14 месяцев работы на «прямую линию» с генпрокурором Российской Федерации Юрием Чайкой поступило более тысячи жалоб от представителей бизнеса, столкнувшихся с произволом со стороны конкурентов или властей. Чаще всего, отмечают в Генпрокуратуре, предприниматели жалуются на рейдерство и необоснованное заключение под стражу.

    В общей сложности на «прямую линию» поступили 1185 жалоб, причем почти половина из них касались неправомерных действий в отношении компаний. Чаще всего на «прямую линию» обращаются из Центрального федерального округа, сообщили газете «Известия» в Генпрокуратуре. При этом «прямая линия» не подменяет собой доказавшую свою эффективность систему приема и рассмотрения обращений граждан.

    «Прямая линия» с генпрокурором стала новым инструментом защиты бизнеса в России

    «Наличие у прокуратуры такого инструмента позволит оперативно реагировать на поступившее обращение и в кратчайшие сроки принимать меры прокурорского реагирования», — уверены эксперты.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 25595

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19234

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7925

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6858

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9783
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        6:03   19 Сентября 2017
        331
        Литва пожаловалась в ООН на учения «Запад-2017»

        Литва пожаловалась в ООН на учения «Запад-2017»

        21:48   18 Сентября 2017
        9449
        Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

        Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

        17:29   18 Сентября 2017
        11292
        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26   18 Сентября 2017
        25595