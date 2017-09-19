«Прямая линия» с генпрокурором стала новым инструментом защиты бизнеса в России

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Москва, 19 сентября. За первые 14 месяцев работы на «прямую линию» с генпрокурором Российской Федерации Юрием Чайкой поступило более тысячи жалоб от представителей бизнеса, столкнувшихся с произволом со стороны конкурентов или властей. Чаще всего, отмечают в Генпрокуратуре, предприниматели жалуются на рейдерство и необоснованное заключение под стражу.

В общей сложности на «прямую линию» поступили 1185 жалоб, причем почти половина из них касались неправомерных действий в отношении компаний. Чаще всего на «прямую линию» обращаются из Центрального федерального округа, сообщили газете «Известия» в Генпрокуратуре. При этом «прямая линия» не подменяет собой доказавшую свою эффективность систему приема и рассмотрения обращений граждан.