Новые направления обучения появятся в транспортных вузах и колледжах в РФ

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Москва, 19 сентября. Два новых направления обучения появятся в российских транспортных вузах и колледжах.

Сообщается, что Министерство транспорта РФ готовит концепцию управления экологическим образованием в своей отрасли, в результате чего в учебных заведениях появятся такие направления, как экология транспорта и рациональное природопользование и охрана окружающей среды.

В материале газеты «Известия» отмечается, что действующие программы профильных учебных заведений не в полной мере отвечают целям и задачам, поставленным перед транспортной отраслью и не могут обеспечить подготовку специалистов на требуемом уровне.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Минтрансе РФ обсуждают возможность замены траспортного налога на экологический сбор.