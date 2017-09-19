Порошенко анонсировал выделение США Украине $500 млн на оборону

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Киев, 19 сентября. Президент Украины Петр Порошенко сообщил об одобрении сенатом Соединенных Штатов Америки выделения Украине $500 млн на оборону.

Об этом он поделился в своем Facebook.

Отмечается, что такой пункт содержится в новом проекте оборонного бюджета США на 2018 финансовый год, который одобрил американский сенат.

Порошенко добавил, что, согласно договору, Вашингтон поставит Киеву летальные вооружения оборонного характера. Также украинские военные смогут проходить реабилитацию в американских медучреждениях.