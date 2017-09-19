Житель Шотландии обогнул на велосипеде весь мир за 79 дней

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Париж, 19 сентября. Марк Бомонт из Шотландии смог установить мировой рекорд, совершив на велосипеде кругосветное путешествие почти за 80 дней. Финиш состоялся 18 сентября в столице Франции.

Путешественник вдохновился знаменитой книгой Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», сообщает BBC. В свой необычный вояж шотландец отправился из Парижа 2 июля на велосипеде. За несколько месяцев велосипедист преодолел примерно 29 тысяч километров. Маршрут пролегал по территории 16 стран. Каждый день смельчак крутил педали по 16 часов, отводя на сон всего пять. За сутки Бомонт проезжал примерно по 370 километров.

По мнению шотландца, это были самые долгие два с половиной месяца в его жизни. Путешественнику удалось обогнуть Землю за 79 дней.