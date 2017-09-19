Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Россия
Минздрав планирует обучить оказанию первой помощи четверть россиян
Россия
Скончался известный российский ученый-международник Виктор Кременюк
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Скончался известный российский ученый-международник Виктор Кременюк

    6:42  19 Сентября 2017
    44

    Скончался известный российский ученый-международник Виктор Кременюк

    Москва, 19 сентября. Пресс-служба Института США и Канады сообщила, что в возрасте 76 лет скончался известный ученый-международник Виктор Кременюк.

    «Коллеги высоко оценивали научные, педагогические, а также человеческие качества, такие как справедливость, отзывчивость, душевная щедрость и доброта», – говорится в сообщении.

    Напомним, что Кременюк был членом-корреспондентом Российской академии наук, специалистом в области международных отношений, лауреатом Государственной премии СССР (1980 год), премии МЧС РФ и других престижных наград.

    Отмечается, что в 1990 году Виктор Кременюк первым в СССР и России профессором в области современной политологии.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Новикова
    #ученый #виктор кременюк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 2095

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19181

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7918

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6826

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9769
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        6:03   19 Сентября 2017
        227
        Литва пожаловалась в ООН на учения «Запад-2017»

        Литва пожаловалась в ООН на учения «Запад-2017»

        21:48   18 Сентября 2017
        687
        Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

        Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

        17:29   18 Сентября 2017
        1021
        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26   18 Сентября 2017
        2095