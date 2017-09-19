Скончался известный российский ученый-международник Виктор Кременюк

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Москва, 19 сентября. Пресс-служба Института США и Канады сообщила, что в возрасте 76 лет скончался известный ученый-международник Виктор Кременюк.

«Коллеги высоко оценивали научные, педагогические, а также человеческие качества, такие как справедливость, отзывчивость, душевная щедрость и доброта», – говорится в сообщении.

Напомним, что Кременюк был членом-корреспондентом Российской академии наук, специалистом в области международных отношений, лауреатом Государственной премии СССР (1980 год), премии МЧС РФ и других престижных наград.

Отмечается, что в 1990 году Виктор Кременюк первым в СССР и России профессором в области современной политологии.