Пушков прокомментировал мечту Меркель проехать по Транссибу

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Москва, 19 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она мечтает отправиться в путешествие по Транссибу.

Член Совфеда оставил запись в своем микроблоге Twitter.

Меркель хочет проехать по Транссибу? Как насчет отмены санкций ? Это заметно улучшило бы атмосферу ее ознакомления с российскими просторами. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 18, 2017

Ранее Ангела Меркель рассказала о мечте совершить вояж по Транссибирской магистрали. Высказывание канцлера Германии прозвучало после того, как она заявила, что не видит поводов для отмены антироссийских санкций.

Представители РЖД уже высказали готовность оказать содействие в организации поездки Меркель по Транссибу. В компании заявили, что готовы сделать все возможное, чтобы у нее остались самые приятные впечатления.