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Общество
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Политика
Пушков прокомментировал мечту Меркель проехать по Транссибу
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    Пушков прокомментировал мечту Меркель проехать по Транссибу

    6:29  19 Сентября 2017
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    Пушков прокомментировал мечту Меркель о Транссибе

    Москва, 19 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она мечтает отправиться в путешествие по Транссибу.

    Член Совфеда оставил запись в своем микроблоге Twitter.

    Ранее Ангела Меркель рассказала о мечте совершить вояж по Транссибирской магистрали. Высказывание канцлера Германии прозвучало после того, как она заявила, что не видит поводов для отмены антироссийских санкций.

    Пушков прокомментировал мечту Меркель о Транссибе

    Представители РЖД уже высказали готовность оказать содействие в организации поездки Меркель по Транссибу. В компании заявили, что готовы сделать все возможное, чтобы у нее остались самые приятные впечатления.

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    Автор: Алексей Громов
    #меркель #пушков #транссиб
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