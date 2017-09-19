Сирия: железнодорожники восстановили движение поездов из Дамаска в Забадани

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Дамаск, 19 сентября. Генеральный директор «Сирийских железных дорог» Хасан Мухаммад Али сообщил, что железнодорожники восстановили движение поездов из Дамаска в Забадани.

По словам Али, в настоящее время сирийские железнодорожники работают над восстановлением движения в столичном регионе. Первым шагом в данном направлении стал запуск поездов по туристическому маршруту Дамаск – Забадани.

Он также отметил, что Сирия намерена восстановить и международное сообщение и рассчитывает на помощь коллег из РЖД, говорится в материале РИА Новости.

Напомним, что в прошлом году с помощью российских специалистов был восстановлен участок железной дороги Тартус — Джабли, протяженностью 65 километров.