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Сирия: железнодорожники восстановили движение поездов из Дамаска в Забадани
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    Сирия: железнодорожники восстановили движение поездов из Дамаска в Забадани

    6:21  19 Сентября 2017  /обновлено: 6:22  19 Сентября 2017
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    Сирия: железнодорожники восстановили движение поездов из Дамаска в Забадани

    Дамаск, 19 сентября. Генеральный директор «Сирийских железных дорог» Хасан Мухаммад Али сообщил, что железнодорожники восстановили движение поездов из Дамаска в Забадани.

    По словам Али, в настоящее время сирийские железнодорожники работают над восстановлением движения в столичном регионе. Первым шагом в данном направлении стал запуск поездов по туристическому маршруту Дамаск – Забадани.Сирия: железнодорожники восстановили движение поездов из Дамаска в Забадани

    Он также отметил, что Сирия намерена восстановить и международное сообщение и рассчитывает на помощь коллег из РЖД, говорится в материале РИА Новости.

    Напомним, что в прошлом году с помощью российских специалистов был восстановлен участок железной дороги Тартус — Джабли, протяженностью 65 километров.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #дамаск #железная дорога #забадани
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