В Избранное

Сирия, 19 сентября. Армия правительства Сирии заняла ряд населенных пунктов на трассе Дейр эз-Зор – Ракка, четыре человека получили ранения во время взрыва в провинции Хасака. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: установила контроль над населенными пунктами на трассе Дейр эз-Зор – Ракка.

«Исламское государство»: атаковало армию правительства Сирии с использованием джихад-мобилей на левом берегу Евфрата к югу от деревни Марат в Дейр эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в связи с резким спадом поддержки населения выпустило пропагандистский ролик о борьбе со спящими ячейками ИГ* в провинции Идлиб.

Провинция Дамаск

Боевики повредили несколько бронеавтомобилей и танк армии правительства Сирии в северо-восточных пригородах Дамаска, сообщает портал Almasdarnews.

Напомним, в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия» (ССА)** и сирийскими правительственными войсками (САА).

Провинция Алеппо

Идут бои в районе населенного пункта Кафр Кальбин и Кальджибрин на севере провинции, сообщает пользователь Twitter @ShahbaPress.

Напомним, террористическому альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось значительно укрепиться в соседней провинции Идлиб после того, как административный центр и ряд населенных пунктов полностью перешел под контроль исламистов. Это позволило активизировать действия против правительственных войск на западе провинции Алеппо и на севере провинции Хама.

Провинция Дейр эз-Зор

Армия правительства Сирии установила контроль над населенными пунктами Хавайдж аль-Бумаса, Загхейр аль-Шамия на трассе Дейр эз-Зор – Ракка, а также укрепились на острове Сакер и взяли населенный пункты Аль-Мазлум, Марат и Сабха на восточном берегу Евфрата, сказано в Twitter (@PetoLucem).

Правительственные войска продолжают удерживать населенный пункт Марат и Мазлум, несмотря на прибывающие силы «Исламского государства*», сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Сообщается, что террористы «Исламского государства» атаковали армию правительства Сирии с использованием джихад-мобилей на левом берегу Евфрата к югу от деревни Марат, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Элитное формирование ВС САР пересекло Евфрат и взяло нескольких террористов «Исламского государства» живыми, сказано в Twitter (@MIG29).

Армия правительства Сирии наносит интенсивные удары по населенному пункту Хушам Фокани и Табият Джазира, удерживаемым террористами «Исламского государства», сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

SDF**** находятся в двух километрах от восточного берега Евфрата и штурмуют позиции террористов «Исламского государства» в деревне Аль-Салихия, сказано в Twitter (@VivaRevolt).

SDF и США заявили, что если сирийские войска при поддержке ВКС РФ продолжат продвижение на левом берегу Евфрата, то они будут защищаться, сказано в Twitter (@DefenseUnits).

Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам удалось форсировать Евфрат и перебросить часть сил на левый берег. В данный момент САА проводятся работы по укреплению плацдарма и развивается наступление вглубь территорий, которые до этого несколько лет контролировало «Исламское государство». Как отмечают военные эксперты, силы Башара Асада встретят здесь ожесточенное сопротивление со стороны террористов.

Также сообщается, что правительственные силы продолжают освобождать от боевиков городские кварталы Дейр эз-Зора. В данный момент идут бои в районе Хавиджат Сакр.

Провинция Идлиб

Турция продолжает направлять конвои к пограничному Баб Аль-Хава. Последние из них включают в себя противотанковое вооружение и тяжелую артиллерию, сказано в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Турция вывела все свои войска, включая союзных боевиков, из Идлиба. Все турецкие силы скапливаются на сирийско-турецкой границе, сообщается в Twitter (@ejmalrai).

Турция, Сирия и Россия проведут совместную операцию против «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге и севере провинции Идлиб, сказано в Twitter (@Syria_FreeNews).

Центр по примирению сторон РФ сообщает, что 35 группировок в Идлибе готовы к мирному соглашению.

Армия правительства Сирии наносит интенсивные удары по позициям боевиков в Хан Шейхуне на юге провинции, сообщается в Twitter (@AEJKhalil).

«Хайят Тахрир аш-Шам» в связи с резким спадом поддержки населения выпустило 15-минутный пропагандистский ролик о борьбе их бойцов со спящими ячейками «Исламского государства» в провинции Идлиб, передает Almasdarnews.

Напомним, в ходе шестого раунда переговоров в Астане странам-гарантам и другим участникам удалось достичь договоренностей о четвертой зоне деэскалации, которая будет действовать на территории провинции. Мониторинг в этой зоне деэскалации будут вести силы Ирана, России и Турции.

По мнению экспертов, процесс реализации достигнутых договоренностей будет идти довольно сложно, поскольку значительную территории в провинции, включая административный центр, контролируют боевики «Джебхат ан-Нусры»*, а также аффилированные с ними группировки, входящие в альянс «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» атаковали SDF в районе Ремайла с применением джихад-мобилей, после чего в районе начались ожесточенные бои, сообщается в Twitter (@24Raqqa).

SDF после ударов коалиции и артподготовки контролируют основную часть района Ремайла в Ракке. Бои продолжаются в районах Аль-Амин, Раува и Хенни, сообщается в Twitter (@24Raqqa).

ВКС РФ и ВВС САР наносят авиаудары по ИГ в городе Маадан на востоке провинции, сказано в Twitter (@24Raqqa).

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено более половины города.

Провинция Хама

Окруженные в районе Акербата террористы отказываются сдаться. Вышел новый ролик, в котором показан уничтоженный танк правительственной армии, сообщает портал Almasdarnews.

Правительственные силы продолжают вести ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства» в районе Акербата. Сам город ранее перешел под полный контроль сирийских войск.

Провинция Хасака

В Камышлы взорвался мотоцикл, ранены четыре человека, сообщает пользователь Twitter @AfarinMamosta.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)