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Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник
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    Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

    6:03  19 Сентября 2017
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    Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

    Нью-Йорк, 19 сентября. Пресс-служба Госдепартамента анонсировала новую встречу госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

    Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств встретятся в нью-йоркском отеле «Палас» во вторник в 17.00 по местному времени (00.00 среды по московскому времени).Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

    Ранее Газета.ру сообщала, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье провели встречу в Нью-Йорке. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главы внешнеполитических ведомств обсудили взаимодействие по решению сирийского конфликта и выполнение минских соглашений.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сергей лавров #рекс тиллерсон #госдепартамент сша
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