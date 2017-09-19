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Космонавты корабля «Федерация» получат новые скафандры «Сокол-М»
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    Космонавты корабля «Федерация» получат новые скафандры «Сокол-М»

    6:10  19 Сентября 2017
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    Космонавты корабля «Федерация» получат новые скафандры «Сокол-М»

    Москва, 19 сентября. Космонавты экипажа корабля «Федерация» получат универсальные скафандры «Сокол-М». Научно-производственное предприятие «Звезда» собирается представить новинку в 2018 году.

    Сейчас специалисты компании занимаются эскизным проектированием и изготовлением опытного образца, сообщает газета «Известия».

    Новые скафандры, изготовленные из современных материалов, будут отличаться от старых версий. Одно из новшеств — герметичная молния, которая позволит ускорить процесс надевания или снимания. Кроме этого, разработка российских специалистов будет подходить космонавтам с разной комплекцией. Возможно, что изменится цвет. Рабочие экземпляры сейчас имеют оранжевый, но, как сообщил главный конструктор НПП «Звезда» Сергей Поздняков, специалисты НПП не исключают возвращения к традиционной расцветке — белой с синими вставками.

    Напомним, что НПП «Звезда» — единственный в России разработчик космических скафандров.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #космос #технологии #космонавты
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