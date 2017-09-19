Космонавты корабля «Федерация» получат новые скафандры «Сокол-М»

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Москва, 19 сентября. Космонавты экипажа корабля «Федерация» получат универсальные скафандры «Сокол-М». Научно-производственное предприятие «Звезда» собирается представить новинку в 2018 году.

Сейчас специалисты компании занимаются эскизным проектированием и изготовлением опытного образца, сообщает газета «Известия».

Новые скафандры, изготовленные из современных материалов, будут отличаться от старых версий. Одно из новшеств — герметичная молния, которая позволит ускорить процесс надевания или снимания. Кроме этого, разработка российских специалистов будет подходить космонавтам с разной комплекцией. Возможно, что изменится цвет. Рабочие экземпляры сейчас имеют оранжевый, но, как сообщил главный конструктор НПП «Звезда» Сергей Поздняков, специалисты НПП не исключают возвращения к традиционной расцветке — белой с синими вставками.

Напомним, что НПП «Звезда» — единственный в России разработчик космических скафандров.