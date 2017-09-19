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Роспотребнадзор хочет проверять работу иностранных ведомств
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    Роспотребнадзор хочет проверять работу иностранных ведомств

    5:42  19 Сентября 2017
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    Роспотребнадзор хочет проверять работу иностранных ведомств

    Москва, 19 сентября. Специалисты Роспотребнадзора составили проект письма правительства РФ главе государства, в котором предлагается разрешить ведомству проводить проверку работы зарубежных коллег.

    Сообщается, что данная мера необходима для обеспечения безопасности продукции, поступающей из других стран.

    «В целях обеспечения уровня безопасности товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору... предлагается предусмотреть проведение соответствующего аудита зарубежной официальной системы надзора», — говорится в документе, который цитирует газета «Известия».

    Ранее Газета.ру сообщала, что правительство России обсуждает возможность обязать владельцев оплачивать расходы на уничтожение некачественных продуктов.

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    Автор: Ирина Новикова
    #роспотребнадзор #аудит
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