Решение суда по делу о беспорядках в Одессе в 2014 году не устроило радикалов

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Одесса, 19 сентября. Решение Черноморского городского суда по делу о беспорядках в Одессе в мае 2014 года вызвало недовольство праворадикальных активистов.

Сообщается, что 18 сентября суд оправдал так называемых «пророссийских активистов», обвиняемых в организации массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.

Недовольные решением суда радикалы, возглавляемые Сергеем Стерненко и Демьяном Ганулом сделали попытку штурма здания суда, бросались бетонными цветочными вазонами и угрожали разбить булыжником голову российскому консулу Александру Страхову.

В результате инцидента, в ходе которого был применен слезоточивый газ, двум десяткам полицейских потребовалась медицинская помощь, сообщает Газета.ру.