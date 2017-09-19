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Украина
Решение суда по делу о беспорядках в Одессе в 2014 году не устроило радикалов
Украина
Решение суда по делу о беспорядках в Одессе в 2014 году не устроило радикалов
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    Решение суда по делу о беспорядках в Одессе в 2014 году не устроило радикалов

    5:20  19 Сентября 2017
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    Решение суда по делу о беспорядках в Одессе в 2014 году не устроило радикалов

    Одесса, 19 сентября. Решение Черноморского городского суда по делу о беспорядках в Одессе в мае 2014 года вызвало недовольство праворадикальных активистов.

    Сообщается, что 18 сентября суд оправдал так называемых «пророссийских активистов», обвиняемых в организации массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.

    Недовольные решением суда радикалы, возглавляемые Сергеем Стерненко и Демьяном Ганулом сделали попытку штурма здания суда, бросались бетонными цветочными вазонами и угрожали разбить булыжником голову российскому консулу Александру Страхову.Решение суда по делу о беспорядках в Одессе в 2014 году не устроило радикалов

    В результате инцидента, в ходе которого был применен слезоточивый газ, двум десяткам полицейских потребовалась медицинская помощь, сообщает Газета.ру.

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    Автор: Ирина Новикова
    #суд #одесса #беспорядки #антимайдан
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