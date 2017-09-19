Сенат США одобрил законопроект о финансировании Пентагона в 2018 году

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Вашингтон, 19 сентября. Сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении Пентагону около 700 млрд долларов в 2018 году.

Сообщается, что изначально в Белом доме запрашивали меньший бюджет на общую сумму в 668 млрд.

Так, 640 млрд выделяется на выполнение Пентагоном его ключевых функций, а еще 60 млрд предназначены на продолжение операций за рубежом, в том числе в Сирии, Ираке, Афганистане и в других странах.

Отмечается, что в том числе в оборонном бюджете заложены средства на оружие для Украины и на усиление американской противоракетной обороны.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США направят в Афганистан более трех тысяч военных.