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Сенат США одобрил законопроект о финансировании Пентагона в 2018 году
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    Сенат США одобрил законопроект о финансировании Пентагона в 2018 году

    4:20  19 Сентября 2017
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    Сенат США одобрил законопроект о финансировании Пентагона в 2018 году

    Вашингтон, 19 сентября. Сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении Пентагону около 700 млрд долларов в 2018 году.

    Сообщается, что изначально в Белом доме запрашивали меньший бюджет на общую сумму в 668 млрд.

    Так, 640 млрд выделяется на выполнение Пентагоном его ключевых функций, а еще 60 млрд предназначены на продолжение операций за рубежом, в том числе в Сирии, Ираке, Афганистане и в других странах.Сенат США одобрил законопроект о финансировании Пентагона в 2018 году

    Отмечается, что в том числе в оборонном бюджете заложены средства на оружие для Украины и на усиление американской противоракетной обороны.

    Ранее Газета.ру сообщала, что глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США направят в Афганистан более трех тысяч военных.

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    Автор: Ирина Новикова
    #пентагон #сенат сша #финансирование
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