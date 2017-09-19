Ураган «Мария» достиг высшей категории опасности

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Майами, 19 сентября. Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что ураган «Мария», бушующий в Атлантическом океане, достиг пятой максимальной категории по шкале Саффира - Симпсона.

Сообщается, что в настоящее время максимальная скорость ветра в его пределах возросла с 59,7 м/с до 71,5 м/с.

Согласно данным метеорологов, сейчас ураган находится в 70 км к северу от французского острова Мартиника и движется в северо-западном направлении со скоростью 4,0 м/с.

Ранее Газета.ру сообщала, что к середине недели ураган может достичь Виргинских Островов и Пуэрто-Рико.