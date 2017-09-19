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Происшествия
Ураган «Мария» достиг высшей категории опасности
Происшествия
Ураган «Мария» достиг высшей категории опасности
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    Ураган «Мария» достиг высшей категории опасности

    3:57  19 Сентября 2017
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    Ураган «Мария» достиг высшей категории опасности

    Майами, 19 сентября. Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что ураган «Мария», бушующий в Атлантическом океане, достиг пятой максимальной категории по шкале Саффира - Симпсона.

    Сообщается, что в настоящее время максимальная скорость ветра в его пределах возросла с 59,7 м/с до 71,5 м/с.

    Согласно данным метеорологов, сейчас ураган находится в 70 км к северу от французского острова Мартиника и движется в северо-западном направлении со скоростью 4,0 м/с.

    Ранее Газета.ру сообщала, что к середине недели ураган может достичь Виргинских Островов и Пуэрто-Рико.

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    Автор: Ирина Новикова
    #атлантический океан #ураган мария
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