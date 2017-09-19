Депутат ГД ответил Бурджанадзе на заявление о планах ЦРУ сорвать мундиаль в РФ

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Москва, 19 сентября. Член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал заявление грузинского политика Нино Бурджанадзе о планах ЦРУ сорвать проведение Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

По словам Свищева, Бурджанадзе обладает завышенным самомнением, полагая, что знает какие-либо секретные вещи, которые разрабатывает Центральное разведывательное управление.

Он также подчеркнул, что никто не сможет создать серьезные проблемы проведению чемпионата мира в России, сообщает Газета.ру.

Ранее сообщалось, что Нино Бурджанадзе заявила, что в 2018 году ЦРУ попытается сорвать проведение Чемпионата мира по футболу в России с помощью Михаила Саакашвили.