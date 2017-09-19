Трамп ввел режим ЧП на Виргинских островах из-за урагана «Мария»
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Вашингтон, 19 сентября. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения на Виргинских островах из-за урагана «Мария».
Сообщается, что данный режим считается действующим с 16 сентября.
Отмечается, что благодаря введению режима ЧП федеральное финансирование будет покрывать 75% работ по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Ранее Газета.ру сообщала, что ураган «Мария» стала исключительно опасным ураганом 4-й категории. Постоянная скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час.