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ФАС запретит нефтяным компаниям продавать топливо своим же структурам
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    ФАС запретит нефтяным компаниям продавать топливо своим же структурам

    2:59  19 Сентября 2017
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    ФАС запретит нефтяным компаниям продавать топливо своим же структурам

    Москва, 19 сентября. Начальник управления ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин сообщил, что ФАС намерена пресечь схему, по которой нефтяные компании продают топливо на бирже своим же структурам.

    Сообщается, что поправка в приказ ФАС «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов», вступивший в действие в 2015 году, в настоящее время находится на стадии обсуждения с Минэнерго и может вступить в силу уже концу года.

    В материале газеты «Известия» отмечается, что, согласно оценкам ФАС, подобные сделки составляют от 2 до 10% месячных торгов, тогда как вводимый запрет может существенно усилить рост биржевых поставок и впоследствии снизить среднюю стоимость топлива на торгах.

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    Автор: Ирина Новикова
    #фас #нефтяные компании
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