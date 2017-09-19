ФАС запретит нефтяным компаниям продавать топливо своим же структурам

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Москва, 19 сентября. Начальник управления ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин сообщил, что ФАС намерена пресечь схему, по которой нефтяные компании продают топливо на бирже своим же структурам.

Сообщается, что поправка в приказ ФАС «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов», вступивший в действие в 2015 году, в настоящее время находится на стадии обсуждения с Минэнерго и может вступить в силу уже концу года.

В материале газеты «Известия» отмечается, что, согласно оценкам ФАС, подобные сделки составляют от 2 до 10% месячных торгов, тогда как вводимый запрет может существенно усилить рост биржевых поставок и впоследствии снизить среднюю стоимость топлива на торгах.