Госдеп призвал немедленно начать политический процесс по урегулированию в Сирии

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Вашингтон, 19 сентября. Помощник госсекретаря США Дэвид Саттерфилд заявил, что Вашингтон призывает к немедленному началу политического процесса по урегулированию конфликта в Сирии.

«Запуск политического процесса должен начаться сейчас, который приведет к конечному решению. Как конечный результат будет достигнут, какими средствами — должно быть в центре этого процесса», — сказал Саттерфилд по итогам встречи представителей группы «друзей Сирии» в Нью-Йорке.

Он отметил, что процесс должен начаться в Женеве под эгидой Организации Объединенных Наций.

Ранее Газета.ру сообщала, что в октябре в Женеве пройдет новый раунд межсирийских переговоров.