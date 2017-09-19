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Госдеп призвал немедленно начать политический процесс по урегулированию в Сирии
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    Госдеп призвал немедленно начать политический процесс по урегулированию в Сирии

    2:40  19 Сентября 2017
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    Госдеп призвал немедленно начать политический процесс по урегулированию в Сирии

    Вашингтон, 19 сентября. Помощник госсекретаря США Дэвид Саттерфилд заявил, что Вашингтон призывает к немедленному началу политического процесса по урегулированию конфликта в Сирии.

    «Запуск политического процесса должен начаться сейчас, который приведет к конечному решению. Как конечный результат будет достигнут, какими средствами — должно быть в центре этого процесса», — сказал Саттерфилд по итогам встречи представителей группы «друзей Сирии» в Нью-Йорке.Госдеп призвал немедленно начать политический процесс по урегулированию в Сирии

    Он отметил, что процесс должен начаться в Женеве под эгидой Организации Объединенных Наций.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в октябре в Женеве пройдет новый раунд межсирийских переговоров.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #госдепартамент сша #политический процесс
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