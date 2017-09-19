Хейли назвала фантастическим отклик на декларацию Трампа по реформе ООН

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Вашингтон, 19 сентября. Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли назвала фантастической реакцию государств-членов ООН на предложенную Дональдом Трампом декларацию о реформе организации. Об этом сообщает Sputnik. Она отметила, что документ подписали представители 1280 стран.

«Отклик просто фантастический», — цитирует Газета.ru.

Накануне сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Хейли об уничтожении КНДР.