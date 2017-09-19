Тиллерсон прокомментировал ситуацию вокруг соглашения США и РФ по Сирии

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Вашингтон, 19 сентября. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что российско-американское соглашение о предотвращении конфликтов в Сирии пока остается в силе.

«Нет, не умерло», — ответил Тиллерсон на вопрос журналистов о том, стал ли инцидент с «Сирийскими демократическими силами» (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор губительным для соглашения.

Вместе с тем, госсекретарь не стал уточнять свой ответ, отмечает РИА Новости.

Напомним, что в минувшую субботу США обвинили РФ в ударе по позициям SDF в Сирии. В свою очередь, Министерство обороны РФ отвергло эти обвинения, подчеркнув, что границы военной операции в Дейр эз-Зоре были заранее сообщены американским партнерам.