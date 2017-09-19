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Нью-Йорк, 19 сентября. Встреча группы «друзей Сирии» в Нью-Йорке прошла в конструктивном ключе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турецкий дипломат дал положительную оценку итогам заседания.

В так называемую группу «друзей Сирии» входят Соединенные Штаты, Франция, Италия, ФРГ, Великобритания, Турция, ОАЭ, Катар, Иордания, Египет и Саудовская Аравия, напоминает РИА Новости.

Накануне Рекс Тиллерсон заявил, что договоренности Москвы и Вашингтона по Сирии «не умерли». Об этом писала Газета.ru.