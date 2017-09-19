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Встреча «друзей Сирии» в Нью-Йорке прошла конструктивно — МИД Турции
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    Встреча «друзей Сирии» в Нью-Йорке прошла конструктивно — МИД Турции

    1:52  19 Сентября 2017
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    Встреча «друзей Сирии» в Нью-Йорке прошла конструктивно — МИД Турции

    Нью-Йорк, 19 сентября. Встреча группы «друзей Сирии» в Нью-Йорке прошла в конструктивном ключе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    Турецкий дипломат дал положительную оценку итогам заседания.

    В так называемую группу «друзей Сирии» входят Соединенные Штаты, Франция, Италия, ФРГ, Великобритания, Турция, ОАЭ, Катар, Иордания, Египет и Саудовская Аравия, напоминает РИА Новости.

    Накануне Рекс Тиллерсон заявил, что договоренности Москвы и Вашингтона по Сирии «не умерли». Об этом писала Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #турция #чавушоглу #друзья сирии #мид турции
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