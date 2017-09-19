Путин проведет заседание ВПК в День оружейника

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Москва, 19 сентября. Пресс-служба Кремля сообщила, что 19 сентября, в День оружейника президент РФ Владимир Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии, в ходе которого «будет рассмотрен комплекс вопросов, связанных с развитием системы вооружения армии и флота»

Сообщается, что по традиции российский глава проведет День оружейника на одном из предприятий оборонного комплекса России — в этот раз им станет концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Ранее Газета.ру сообщала, что политолог Виктор Олевич заявил, что желание США снизить влияние России на мировом рынке вооружений и есть реальная причина введения санкций против российских предприятий.