«Мария» набирает обороты: ураган усилился до опасной четвертой категории

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Вашингтон, 19 сентября. Ураган «Мария» в Атлантическом океане усилился до опасной четвертой категории из пяти возможных. Об этом сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США (NOAA).

Специалисты Центра называют ураган «Мария» «исключительно опасным». Согласно последним данным, урагану присвоена четвертая категория по пятибалльной шкале.

В сообщении NOAA отмечается, что «центр урагана и его внутреннее кольцо, как ожидается, в последующие несколько часов пройдут в районе Доминики».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что «Мария» угрожает островам Гваделупе и Мартиника, Монтсеррат, Доминика, Сент-Киттс и Невис. На островах Гваделупе уже действует красный уровень тревоги — деятельность административных учреждений, в том числе школ приостановлена, а жителей низинных районов переселяют на возвышенности.