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В КВН назвали глупостью слова Колчина о запрете шуток про президентов
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    В КВН назвали глупостью слова Колчина о запрете шуток про президентов

    1:33  19 Сентября 2017
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    В КВН назвали глупостью слова Колчина о запрете шуток про президентов

    Москва, 19 сентября. В пресс-службе юмористической передачи КВН назвали глупостью слова бывшего игрока команды «СОК» и редактора высшей лиги КВН Дениса Колчина относительно якобы существующего запрета шутить про президентов.

    В пресс-службе подчеркнули, что номера о главах государств не подвергаются какой-либо цензуре. Слова Колчина в КВН назвали глупостью, - цитирует РИА Новости.

    Ранее Денис Колчин заявил, что в эфир допускаются лишь «комплиментарные» номера о президентах,  — напоминает Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #квн #цензура #шутки про президентов #колчин
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