В КВН назвали глупостью слова Колчина о запрете шуток про президентов

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Москва, 19 сентября. В пресс-службе юмористической передачи КВН назвали глупостью слова бывшего игрока команды «СОК» и редактора высшей лиги КВН Дениса Колчина относительно якобы существующего запрета шутить про президентов.

В пресс-службе подчеркнули, что номера о главах государств не подвергаются какой-либо цензуре. Слова Колчина в КВН назвали глупостью, - цитирует РИА Новости.

Ранее Денис Колчин заявил, что в эфир допускаются лишь «комплиментарные» номера о президентах, — напоминает Газета.ru.