Лавров сообщил, когда в Россию прибудет глава МИД Японии

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Нью-Йорк, 19 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что официальный визит в Россию главы МИД Японии Таро Коно запланирован на ноябрь 2017 года.

Сообщается, что в ходе переговоров в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Лавров пригласил японского коллегу посетить Россию в конце ноября.

«Конечно, ждем вас в России в конце ноября для переговоров между министрами иностранных дел и для участия в заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что, несмотря на климат и холодный ноябрь, «прием будет горячим», сообщает Газета.ру.