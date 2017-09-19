Власти ЛНР заявили, что нашли тайник c оружием украинских диверсантов

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Луганск, 18 сентября. Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской народной республики обнаружили тайник украинских диверсантов недалеко от города Красный луч. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что оружие и боеприпасы хранились в одном из заброшенных зданий. В частности, были обнаружены автоматы Калашникова, гранатомет, крупнокалиберный пулемет и т. д.

В министерстве Госбезопасности полагают, что украинские силовики сделали закладку еще в 2014-м году, — сообщает РИА Новости.

Ранее Газета.ru сообщала о взрыве в Луганске.