Режиссер Учитель признался, что боится за жизнь своих близких

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Санкт-Петербург, 19 сентября. Российский режиссер Алексей Учитель заявил, что боится за жизнь и безопасность своих близких и коллег в связи с негативной реакцией в обществе, вызванной его фильмом «Матильда».

«Конечно, я боюсь за жизнь своих близких и коллег, если кидают уже бутылки в нашу студию», — сказал режиссер.

Он отметил, что в настоящее время ходит без охраны и не планирует ее нанимать, но беспокоится за других.

Напомним, что в ночь на 31 августа неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание, где находится студия «Лендок» и офис студии «Рок» в Санкт-Петербурге.